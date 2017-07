Bauke Mollema maakt einde aan discussie over zijn afkomst

Bauke Mollema maakt een einde aan de discussie over of hij een Groninger of een Fries is. Met gevoel voor diplomatie zegt hij zich een Groninger met een Friese achtergrond te voelen.

Dat vertelde Mollema vrijdagavond tegen de NOS. De afgelopen dagen heerste een felle discussie op social media over de vraag of Bauke Mollema een Groninger of een Fries is.Vanochtend startte de wielrenner uit Zuidhorn een poll op Twitter, waarin hij vraagt of hij een Groninger of een Fries is.De opa van Mollema zei dat Bauke een Fries is, omdat zijn vader, moeder, opa en oma uit Friesland komen. 'Iemand die een tijd in China woont voor zijn werk en er een kind krijgt, is toch ook niet een Chinees? Dat zou vreemd zijn.'Uit Fries onderzoek bleek zelfs dat alle voorouders van Bauke Mollema van Friese afkomst zijn. Ook werd duidelijk dat hij verre familie van de Friese vrijheidsstrijder Grutte Pier is.De ophef onder de Friezen kon natuurlijk niet zonder reactie blijven van Groningers. Op onze Facebookpagina reageerden mensen massaal. Hieronder een kleine greep uit de reacties.Michel van der Bij: 'Geboren in Groningen. Dan kun je nog zoveel Friese voorouders hebben maar dan ben je echt een Groninger!'Marja Hülshoff: 'Vooral vol blijven houden en ondertussen weten dat hij in Groningen geboren is. Arme opa, ik heb het bijna met hem te doen.'Jan Bakker: 'Dom verhaal. Bauke is geboren én opgegroeid in Groningen, dat maakt hem een 100% Groninger.'Bauke Mollema werd op 26 november 1986 geboren in Groningen en groeide op in Zuidhorn. Later studeerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn moeder en opa wonen in Dokkum.