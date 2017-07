'Dossiers van medewerkers V&D op straat'

'Personeelsdossier van voormalige V&D-medewerkers zijn op straat beland. Een man uit de provincie Groningen die een kast uit de failliete boedel kocht, vond vertrouwelijke stukken.'

Dat meldt het Dagblad van het Noorden. De man die de kast kocht wil anoniem blijven.De man was stomverbaasd toen hij verslagen van motivatiegesprekken en functioneringsrapporten vond in de dossierkast die hij via een online veiling kocht, schrijft de krant. De kast met gevoelige informatie is afkomstig uit het hoofdkantoor van V&D in Amsterdam.De koper liet onder meer e-mailwisselingen over het functioneren van managers zien aan de krant. De vinder besloot de dossiers naar de krant te brengen in plaats van naar de curatoren die het faillissement van het warenhuis afhandelden.De curator en het bedrijf dat verantwoordelijk was voor de controle van de inventaris zijn verbaasd. 'Hoe dit heeft kunnen gebeuren, is speculeren', zeggen zij tegen de krant.Warenhuisketen V&D ging in 2015 failliet.