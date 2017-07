Woonbootbewoners maken bezwaar tegen fietssnelweg

Een groepje woonbootbewoners maakt bezwaar tegen de geplande fietsroute tussen Groningen en Assen.

Aan de Julianaweg tussen de Van Iddekingebrug en de hefbrug bij de Van Ketwich Verschuurlaan staan een aantal woonboten. Het stukje weg is voorzien in een plan om een fietssnelweg te maken tussen Groningen en Assen.'Ik woon hier nu al vijf jaar. Het wordt steeds hectischer. Van de winter is een buurvrouw hier aangereden door een scooter en ik ben vorige week zelf ook nog bijna aangereden', zegt bewoonster Marjan Schultinga.'Er wonen hier kinderen, honden en katten. Je moet continue om je heen kijken als je het fietspad oversteekt.'Schultinga vindt dat het een voetpad moet worden. 'We zijn vorige week bij een inspraakronde geweest. Daar hebben we vier alternatieven aangedragen als buurt. We gaan ervan uit dat die serieus meegenomen worden zodat het hier voor ons rustiger wordt, maar ook de veiligheid voor de bejaardentehuizen rondom ons verbetert''Het type verkeer in de loop der jaren anders geworden. 'elektrische fietsen hoor je niet aankomen', zegt Schultinga. 'Je komt van de steiger af en kijkt naar links en rechts en denkt: het kan wel. Dan komt er toch nog iets voorbij suizen.'Een van de alternatieven is om langs overkant van de overkant van de weg om te leiden. 'Wij vinden dat er maatregelen genomen moeten worden om het verkeer hier tegen te houden, dus zouden we graag willen dat het hier een voetpad wordt.'