Van Klinken zesde bij discuswerpen op EK-jeugd

Atlete Jorinde van Klinken van Groningen Atletiek is vrijdagavond zesde geworden in de finale discuswerpen. Zij deed dat op het Europees Kampioenschap tot 20 jaar in het Italiaanse Grosseto.





Tegenvallend

De finale verliep niet zoals gehoopt. Vier van haar worpen waren ongeldig en de tweede geldige worp was onder de 50 meter. Van Klinken was in de voorronde nog tot 53.77 meter gekomen.



Europees kampioene werd de Moldavische Alexandra Emilianov met 56.38 meter



Voor Van Klinken is het toernooi nog niet ten einde. Zaterdagavond staat ze nog in de finale van het onderdeel kogelstoten.



