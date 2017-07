De beste haring komt uit Stadskanaal, Wildervank serveert 'blubberige massa'

Geen top 10, zelfs geen top 50. Nee, Vishandel Boels uit Stadskanaal staat met een 5,5 op plek 89 in de jaarlijkse Haringtest van het Algemeen Dagblad. Het serveert daarmee wél de beste haring van Groningen.

'Haringfilets kleven iets aan elkaar; niet fris. Buitenzijde karamel, vanbinnen bruin verkleurd. Vrijwel geen bite. Iets klef en olieachtig', zo luidt het oordeel van het AD-panel.Vishandel Schuur aan de Poststraat 36 in Wildervank staat met een 3,5 op plek 111. Daarmee is het de laagst geplaatste Groningse haringverkoper. 'De haring glimt je tegemoet; meestal een slecht teken', staat erbij. 'Blubberige massa. Bruin en cyclaam verkleurd. Vet hapje, glijdt soepel naar binnen.'De eindconclusie van het AD-panel luidt niet geheel verrassend: 'Zelfs na het bezoeken van honderden viswinkels kun je in een flits worden getroffen door de treurigheid van het leven. Wat een armoede. Hiermee een bestaan opbouwen? Knap.'Vishandel Sontplein in Stad Staat op plek 90, evenal Boels met een 5,5 als eindcijfer. 'Vrolijk stel hardwerkende vrouwen houdt de vaart en de stemming erin. Maar iets meer aandacht voor waar zij mee bezig zijn, zal de kwaliteit wel ten goede komen', luidt de conclusie.De vishandel had een 6 kunnen krijgen, ware het niet dat de vrouwen de haring beetpakken met de handen. Daar blijft het niet bij. Volgens het panel wordt de haring 'slordig schoongemaakt: graten, vuil van de snijplank, ingewanden. Smaak: een bek vol mayonaise.'Vishandel Tammenga aan de Borsloot in Stad volgt op plek 106. 'Zelden zo'n droef verkooppunt gezien. Onverzorgd, niet schoon, en personeel waar de last van het leven vanaf straalt. Oprecht medelijden met deze ondernemers,' stelt het AD-panel.Het schoonmaken duurt schijnbaar 'eindeloos lang' en de haring is 'licht- en donkerbruin verkleurd'. Conclusie? 'Een mond vol vettige substantie. Haring? Bah!' De vishandel heeft als eindcijfer een 4 gekregen.In de voorgaande jaren stond Vishandel Pasèl in het winkelcentrum Paddepoel in Groningen nog driemaal in de top 50. In 2016 behaalde het een 43e plaats, in de jaren daarvoor een 25e en zelfs 21e plaats. Dit jaar komt de vishandel niet voor op de ranglijst.