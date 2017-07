Column: Mollemawei

We moeten D66 nageven dat het scherp reageert op belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. Vier dagen na de etappeoverwinning van Mollema lanceerden de sociaal-liberalen hun voorstel voor een Bauke Mollema-fietspad.

Geschreven door Willem van Reijendam

Redacteur

Terwijl de rest van de politiek in onze provincie deze week zat te kluiven op saaie dossiers als Warmtestad, windmolens en tiltmeters, voerden de D66-afdelingen van Zuidhorn, Groningen en de provincie koortsachtig overleg. Hoe kunnen we hier een belangrijk politiek punt binnenhalen? We zijn toch een sportpartij? Hoeveel speelruimte krijgen we van onze colleges? Het moet wel in de begroting passen. Zetten we onze coalities niet nodeloos onder druk met zo’n gewaagd voorstel? Hoe valt dit bij onze kiezers? Moeilijke discussie hoor, maar sta je ervoor, dan moet je erdoor. Dus toonden de democraten hun politieke moed: het fietspad tussen Zuidhorn en de stad moet worden vernoemd naar Bauke Mollema. Als eerbetoon. En in kleine lettertjes komt er dan bij te staan: Deze naam is bedacht door D66.



Het is voor politieke tegenstanders makkelijk om zo’n plan af te doen als een goedkoop proefballonnetje, een gratuite zeepbel of een natte wind. Kwaadaardige oppositieleden zouden het kunnen vergelijken met een voorstel om een beterschapskaartje te sturen aan een geliefde zieke, of een steunbetuiging aan een erkend Gutmensch. Een weeë rouwcolumn schrijven over Appie of Tijn. Het kost niks en niemand is tegen. Cultuurpessimisten kunnen beweren dat de ernst in de politiek volkomen zoek is na zo’n gewichtloos voorstel. Bovendien: moet je als provincie wel benadrukken dat je na meer dan honderd jaar Tour de France nu pas je eerste etappewinnaar in de gelederen hebt? Het is zoiets als heel hard juichen bij de eretreffer als je al met 10-0 achterstaat. Of dat je als lagere school een standbeeld neerzet voor de enige leerling die ooit naar het gymnasium is gegaan.



Het is ook een wat ambivalent eerbetoon, want het bewuste fietspad, waar Bauke leerde ‘mollemalen’ op weg naar school, en nog harder op weg naar huis, is tegenwoordig een ‘Fietsroute Plus’. Dat betekent dat hij net helemaal geschikt is gemaakt voor bejaarden, om daar zonder rijbewijs met hun ebikes overheen te knetteren. Kunnen die zich allemaal weer even Bauke Mollema wanen, die daar op zijn fietsje, altijd tegen de wind in, de brug bij Nieuwklap op stoempte.



Bauke Mollema is trouwens niet eens de eerste Groningse etappewinnaar. Archeologisch onderzoek leerde afgelopen week dat dat ene Henk Nijdam was, in 1964 en 1966, van wie tot nu toe werd aangenomen dat het een Drent was. Een beetje alsof je de overblijfselen van een neanderthaler ineens anders dateert. En over afkomst gesproken: Mollema is ook niet helemaal zuiver op de Groningse graat, want Baukes Fryske pake kwam beppen dat hij eigenlijk een Fries is. Dat fietspad, parallel nota bene aan de Friesestraatweg, zou wat pake betreft eigenlijk Mollemawei moeten heten. En omdat sport niks met politiek te maken heeft, houdt Mollema zelf het er lafjes op dat hij een ‘Groninger met een Friese achtergrond’ is.



Dat deerniswekkende provincialisme altijd weer: Wie is van wie? Natuurlijk is Bauke van ons! Henk Nijdam ook. En Grutte Pier had ook een Groningse opa.



