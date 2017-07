'Naschokken waren gelijk aan aardbevingen in Groningen'

(Foto: Enith Rijzebol) (Foto: Enith Rijzebol) Enith Rijzebol (midden) met haar vriend en zijn dochter. (Foto: Enith Rijzebol)

Ze rolde in haar bed van links naar rechts en hoorde kastenlades open- en dichtgaan, 'alsof een spook in de kamer overal aan trok'. Enith Rijzebol werd tijdens haar vakantie op het Griekse eiland Kos letterlijk wakker geschud door een aardbeving van 6.7 op de schaal van Richter.

Geschreven door Jonathan Ploeg

Het voorval vond plaats in de nacht van donderdag op vrijdag aan de Griekse en Turkse kust, en trof diverse eilanden waaronder Kos.



Op blote voeten

'Ik was op vakantie samen met mijn vriend en zijn dochter. We zijn zelf rond half elf Kos-tijd op bed gegaan. We rolden ineens van de linkerkant naar de rechterkant van het bed. Maar ook het bed zelf hobbelde van links naar rechts door de kamer.'



'Ik riep eerst naar mijn vriend: "Wat doe je?" Het is nogal een grapjas, maar hij deed niets. Hij zei: "Dit is niet goed, je moet mee naar buiten komen.' We liepen richting de uitgang, met blote voeten door het raamglas dat op de grond terecht was gekomen.'



Angst in de ogen

'Eenmaal buiten stonden er allemaal mensen die elkaar met angst in de ogen aankeken. Zo van: 'Wat was dat?' En nu ik het zeg, krijg ik gewoon weer huizenhoog kippenvel. Als je zoiets niet hebt meegemaakt, kun je niet voorstellen hoe het is. Dat is echt heel angstaanjagend.'



'De stroom was uitgevallen, het was muisstil. Je hoorde alleen hondengeblaf. Verder was het heel stil. Toen hoorden we ineens windgeruis en gerommel. Dat je denkt dat er onweer aankomt. En in één keer schudt alles nog een keer. toen begon iedereen te gillen en te huilen.'



Zonnebedjes

'Later die nacht hebben we buiten het appartement zonnebedjes naast elkaar neergelegd, dekens uit de kamer gesjord en daar de nacht doorgebracht. De naschokken die we hebben gevoeld zijn misschien wel vergelijkbaar met wat we tot nu toe in Groningen hebben gehad.'



'Lokale mensen zag je beduusd buiten zitten, en net zo angstig kijken als ons. Zo heftig als dit hadden zij het nog niet meegemaakt. In de supermarkt was alles uit de schappen, één grote ravage. In het hotel ook, daar lagen boekenkasten wel tien meter verderop door de bevingen.'



Enith Rijzebol is inmiddels weer thuis in Uithuizermeeden, ze geeft aan opgelucht te zijn. De terugreis stond gepland voor vrijdagavond, maar de vlucht liep uren vertraging op. Enith is de dochter van wethouder IJzebrand Rijzebol van Delfzijl.