Politie Noord-Nederland doet proef met stroomstootwapens

De ondersteuningsteams van de politie in Noord-Nederland doen mee aan een twee jaar durende proef met stroomstootwapens. Zaterdagmiddag werd een demonstratie gehouden in de meldkamer van de politie in Drachten.

Op dit moment beschikt de politie al over een wapenstok, pepperspray en een pistool, maar in sommige situaties kan het gebruik van de zogenaamde taser goed uitkomen. Vooral als de pepperspray niet effectief is en het pistool een te groot middel is.De ondersteuningsteams worden normaal gesproken ingezet bij complexe aanhoudingen. De verwachting is dat de taser vooral gebruikt gaat worden bij de aanhouding van verwarde mensen, die bij voorbeeld onder invloed zijn van verdovende middelen. Dat laat Sicco Jonker, docent Integrale Beroepsvaardigsheids Training, weten aan Omrop Fryslân Nadat een persoon is getroffen, dient het wapen gedurende enkele seconden een stroomstoot toe. Dit zorgt voor een tijdelijk verlies van controle over de spieren. De getroffen persoon zakt hierdoor in elkaar en is enkele seconden niet in staat verzet te bieden. Dat biedt politiemensen de gelegenheid de verdachte onder controle te krijgen.De landelijke proef met het stroomstootwapen is in februari van start gegaan en duurt twee jaar. Voor de Ondersteuningsgroep als aanvulling op de teams in Zwolle, Amersfoort en Rotterdam is gekozen omdat deze politiemensen altijd op afroep en in groepsverband optreden.Noord-Nederland is de vierde eenheid die gaat meedoen met de proef. Sinds februari zijn politiemensen van teams in Zwolle, Amersfoort en Rotterdam al uitgerust met stroomstootwapens. 'Aan ieder gebruik van geweldsmiddelen zijn risico's verbonden, maar de veiligheidsrisico's bij het gebruik van de taser zijn minimaal', aldus Jonker.