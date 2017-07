Verlengde Lodewijkstraat vanaf deze week deels dicht

De Verlengde Lodewijkstraat in de stad Groningen gaat vanaf maandag deels dicht. De afsluiting is nodig om oude leidingen weg te halen.

De straat is vanaf de Esperantostraat tot aan de parkeergarage van de Frontier afgesloten.De afsluiting duurt tot en met 21 augustus. Komende week wordt het asfalt weggefreesd en wordt grond afgegraven om het leidingwerk weg te halen. Daarna worden rioolwerkzaamheden gedaan.Eerder werden in de buurt ook al bomen gekapt. Dit is nodig voor de aanleg van de zuidelijke ringweg. Bij de Helperzoom komt een tunnel.Van 4 tot 16 augustus ligt het treinverkeer op het traject stil, zodat de aannemer rondom het spoor aan het werk kan.