Expeditie Grunnen viert 65-jarig huwelijk in Appingedam

Met een grote feestbril en feestketting komt Ronald Niemeijer de tuin in van Wia en Abel Lukens in Appingedam. 'Waar is dat feestje? Hier is dat feestje.'

Het echtpaar dat 65 jaar getrouwd is doet de handen in de lucht. Maar het valt ineens stil. 'Waar is het feestje dan?' vraagt Ronald. Wia en Abel zijn de enige die in de tuin zitten met een paar familieleden om zich heen.Het duurt gelukkig maar even of de hele tuin zit vol. Zo'n briljanten huwelijk moet toch goed gevierd worden! En dat doen ze ook.- Visboer Schuur en Boels over de Haringtest van het AD- Vakantiegangers- Fijne sfeer op het culturele festival Art Carnivale in Steendam- Woningruil in Wildervank en Veendam- En nog veel meerDe uitzending van Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via Uitzending Gemist Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!