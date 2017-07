FC Groningen speelt gelijk tegen Everton-vervanger Granada: 2-2

FC Groningen heeft zaterdagmiddag in eigen huis gelijkgespeeld tegen Granada. De club uit de Spaanse Primera División hield de Groningers op 2-2.

Eigenlijk zou de FC deze zaterdag tegen Everton spelen, de ploeg van de Ronald en Erwin Koeman. Maar burgemeester Peter den Oudsten van Groningen verbood dit, omdat hij en de politie bang waren voor rellen tussen supporters van beide clubs. De FC vond in Granada een vervanger voor Everton.De Groningers kwamen in deze wedstrijd al snel op voorsprong; Oussama Oudrissi scoorde in de negende minuut uit de rebound na een schot van de nieuwe spits Lars Veldwijk. Juninho Bacuna verdubbelde de voorsprong na een combinatie door het centrum.Er waren over en weer nog wel kansen, maar de teams gingen met een 2-0 stand de rust in.Na de pauze kwam Granada beter uit de startblokken. De Spaanse ploeg scoorde al snel de aansluitingstreffer: 2-1. In de tachtigste minuut kwam Granada zelfs op gelijke hoogte: de ploeg benutte een strafschop.De 2-2 was ook de eindstand na 90 minuten voetbal.Voorafgaand aan de wedstrijd nam FC Groningen officieel afscheid van Simon Tibbling. Hij verruilt de FC voor het Deense Bröndby in Frage.