Droom komt uit: 'Zo vrij als een vogel in een luchtballon'

(Foto: RTV Noord/Beppie van der Sluis)

In de wolken vliegen, hoog in de lucht in een ballon. Dat is de droom van dakloze Hendrik van Leeuwen.





'Vrij als een vogel'

Hendrik is wel een beetje zenuwachtig. 'Het is toch spannend dat ik straks hoog in de lucht ben?', zegt Hendrik uitgelaten. 'Zo vrij als een vogel, net zoals ik nu ook ben.'



Na de vlucht is Hendrik sprakeloos. 'Ik heb veel avonturen meegemaakt in mijn leven, maar dit was wel één van de tofste. Echt heel gaaf.'



Zijn droom kwam uit door stichting Straatwijs uit Stad. De stichting komt op voor daklozen in Groningen.Hendrik is wel een beetje zenuwachtig. 'Het is toch spannend dat ik straks hoog in de lucht ben?', zegt Hendrik uitgelaten. 'Zo vrij als een vogel, net zoals ik nu ook ben.'Na de vlucht is Hendrik sprakeloos. 'Ik heb veel avonturen meegemaakt in mijn leven, maar dit was wel één van de tofste. Echt heel gaaf.'