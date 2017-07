Gyas-roeister pakt WK-titel

Gyas-roeister Ymkje Clevering heeft in het Bulgaarse Plovdiv de wereldtitel gewonnen in de vier-zonder-stuurvrouw bij de WK onder-23 jaar.

Met een overwinning in de series en de snelste tijd in halve finales waren Elsbeth Beeres, Karolien Florijn, Ymkje Clevering en Veronique Meester favoriet voor de titel in de finale.



Na brons nu goud

Al snel na de start van de finale nam het Nederlandse kwartet de leiding en vanaf daar controleerden ze de race.



Clevering won vorig jaar in dit zelfde nummer brons op de WK onder-23 jaar. Zondag vaart het Aegir/Gyas-duo Melvin Twellaar en Luuk Adema de finale in de dubbeltwee.