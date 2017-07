Speeltuin Hoogezand opgeknapt: 'Het lag er vol met drugs'

'Er lagen gebruikte condooms en jongeren gebruikten er drugs, het was geen plek waar je je kind veilig liet spelen.'

Michiel Blaak kijkt trots rond in de speeltuin aan de straat Aurora in Hoogezand. Alle speeltoestellen zitten netjes in de verf, er ligt weer zand in de zandbak en kinderen rennen uitgelaten rondjes.'Zo zag het er een jaar geleden niet uit', vertelt Blaak. Hij vertelt dat de schommels kapot waren, er geen verf meer op de speeltoestellen zat en dat er veel overlast was van hangjongeren.Ook spelende kinderen beamen dat. 'Er waren allemaal grote kinderen die naar ons schreeuwden, ik vond het niet leuk om hier te spelen', zegt een jongetje die nu wel weer lekker aan het schommelen is.'We hebben met zo'n veertig buurtbewoners een dag geklust en alles aangepakt', zegt Blaak. Om hangjeugd tegen te gaan hebben ze het dak van het speelhuisje gehaald. 'Dit zorgt voor minder anonimiteit', zegt hij.De speeltuin is inmiddels weer volop in bedrijf. 'We hebben nu eigenlijk geen overlast meer en de kinderen spelen hier weer met plezier', vertelt Blaak.