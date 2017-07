Tekort aan mankracht dwingt Voedselbank tot tijdelijke sluiting

(Foto: RTV Noord)

Voedselbank Veendam-Menterwolde is vanaf maandag de komende drie weken gesloten. Doordat het distributiecentrum in Meppel onvoldoende personeel heeft, ziet het filiaal in Veendam-Menterwolde zich genoodzaakt de deuren te sluiten.





Excuses

'Het spijt ons dat wij moeten mededelen dat Voedselbank Veendam-Menterwolde de aankomende 3 weken gesloten is. Onze excuses hiervoor en we zien elkaar donderdag 17 augustus!', laat het personeel weten.



De eerste dag van uitgifte na sluiting zal zijn op 17 augustus 2017 van 17:00 tot 19:00.