Vakantiebank wil groeien naar vijfhonderd vakanties voor arme gezinnen

Ruim 150 gezinnen in armoede kunnen dit jaar genieten van een vakantie dankzij de Vakantiebank. De organisatie die de vakanties regelt, wil groeien.

'We willen groeien met honderd vakanties per jaar', vertelt projectcoördinator Erik van Diepen uit Groningen aan RTV Drenthe . 'Ons eerste doel is om vijfhonderd vakanties per jaar te verzorgen. Daarna zien we wel verder.'De Vakantiebank werd in 2011 opgericht door ondernemer Gerard Kremer uit Roden. Inmiddels is de Vakantiebank in handen van een andere organisatie en nemen de aanmeldingen de laatste jaren steeds meer toe.'We willen nog meer tenten voor gezinnen plaatsen en we zoeken nog enthousiaste recreatieondernemers bij wie dat mag', zegt Van Diepen.Afgelopen week is de 'nieuwe' tent opgezet op camping het Horstmanssbos in Gasselte. Yvonne Oudshoorn en haar 6-jarige dochtertje Angelica slapen er aankomende week in.'Heerlijk, er even tussenuit. We staan sinds kort ingeschreven bij de voedselbank, en zonder de Vakantiebank hadden we vakantie moeten vieren in de achtertuin', zegt Oudshoorn.'Het is heel leuk hier, ik kan veel spelen', vertelt Angelica. 'Gisteren ben ik helemaal vies geworden van de modder in de speeltuin.'De Vakantiebank heeft een lange wachtlijst en kan niet iedereen verblijden met een vakantie. 'Een van de criteria is dat men de laatste vijf jaar niet op vakantie is geweest. We kunnen dat moeilijk controleren', vertelt de coördinator. 'We gaan ook een beetje uit van de eerlijkheid van de mensen.'Om alle vakanties gratis te kunnen weggeven aan de arme gezinnen, doet de organisatie een beroep van fondsen, sponsoren en gemeenten voor alle kampeerplekken.