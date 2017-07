Groningse roeiers vallen net buiten de prijzen op WK onder 23

De Groninger dubbeltwee met Melvin Twellaar en Luuk Adema is met de vierde plaats net buiten de medailles geëindigd bij wereldkampioenschappen onder 23 jaar in het Bulgaarse Plovdiv.

Het Aegir/Gyas-duo lag lange tijd op de tweede plaats achter de Fransen. In het laatste deel van de race waren de Britten, die uiteindelijk de wereldtitel wonnen, en de Litouwers (brons) sneller.Zaterdag had Ymkje Clevering (Gyas) in de vrouwen vier-zonder-stuurvrouw de wereldtitel gewonnen en was het zilver voor Iris Hochstenbach (eveneens Gyas), in de lichte vrouwen dubbelvier. De vrouwen dubbelvier met Gyas-roeister Eline Feitsma eindigde op de vijfde plaats.