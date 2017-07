Kromo plaatst zich met estafettezwemsters voor WK-finale

Ranomi Kromowidjojo heeft zich zondag met de Nederlandse estafettezwemsters bij de WK in Boedapest als tweede geplaatst voor de finale van de 4x100 meter vrije slag.

Het kwartet bestaande uit Maud van der Meer, Femke Heemskerk, Kim Busch en Kromowidjojo zette in de eerste serie de tweede tijd neer: 3.34,26. Alleen de Verenigde Staten waren sneller (3.33,35). Zweden eindigde als derde in 3.35,50.Slotzwemster Kromowidjojo bewees zondag met een splittijd van 52,03 dat ze in uitstekende vorm verkeert. Twee jaar geleden pakte Oranje bij de WK in Kazan zilver achter Australië. Op de Olympische Spelen van Rio 2016 viel het kwartet net naast het podium (vierde). In vergelijking met toen zijn Inge Dekker (gestopt) en Marrit Steenbergen (oververmoeid) er in Boedapest niet bij.