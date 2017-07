Meer dan 500 handtekeningen voor protestboer Gommer

Boer Henk Gommer uit Zevenhuizen krijgt veel steun. Al meer dan 500 melkveehouders tekenden een petitie tegen de verplichte kringloopwijzer van Friesland Campina.

Dat meldt Omrop Fryslân . In de kringloopwijzer moeten boeren bijhouden wat er precies aan stoffen als fosfaat en nitraat omgaat op hun bedrijf.Boer Gommer voert al een tijd actie tegen deze kringloopwijzer. Hij liet zelfs zijn melk weglopen, omdat Friesland Campina weigerde de melk op te halen zolang Gommer de wijzer niet invult.Inmiddels wordt de melk weer opgehaald, maar krijgt Gommer er geen cent voor.De boer uit Zevenhuizen krijgt sinds vorige week steun van andere melkveehouders. Netwerk Grondig, de belangenorganisatie van en voor de grondgebonden melkveehouderij, begon een petitie.Foppe Nijboer, voorzitter van Netwerk Grondig, kan zich 'behoorlijk kwaad' maken over het gebruik van de naam kringloopwijzer. 'Ik ben zelf al jaren bezig met de kringloopgedachte, maar de kringloopwijzer staat daar echt heel ver af.'Netwerk Grondig bepleit een 'grondgebonden' landbouw, met boeren die alle stront kwijt kunnen op eigen land. Vooral die categorie boeren heeft volgens Nijboer grote problemen met de kringloopwijzer.Het probleem kan zo worden opgelost door deze boeren niet langer te verplichten om de kringloopwijzer in te vullen, maar het is maar de vraag of de zuivelindustrie dat wel wil.Medestanders en sympathisanten van Gommer hebben intussen bij Friesland Campina afgedwongen dat er binnenkort een extra districtsvergadering komt om over de verplichte kringloopwijzer te praten.