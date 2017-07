Modelbouwers zoeken extra leden: 'Meer vrachtwagens op de baan is veel leuker'

Liefhebbers van modelvrachtwagens zijn zondag afgereisd naar Oudeschip. Daar houdt Modelbouwclub De Vrije Truckers een open dag. De club wil graag meer leden werven.

Meer leden

De club bestaat sinds eind 2016 en telt op dit moment slechts acht leden. Twee daarvan zijn de broers Nico en Michel Kobes. Volgens beide broers staat de gezelligheid voorop en betekent meer leden alleen maar meer plezier.



'Als wij met meer zijn, heb je ook meer vrachtwagens op de baan. Dat is natuurlijk veel leuker', zegt Michel Kobes.



Race

Op het einde willen beide mannen nog even laten zien hoe snel hun vrachtwagens zijn. Vol gas sprinten zij naar de finish, maar enkele centimeters voor de eindstreep komen ze beide stil te staan.



'Tja, lege accu', lacht Nico. 'Maar anders had ik ook wel gewonnen hoor.'