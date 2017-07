O-Jol boot is bij Henk Mik in goede handen

(Foto: RTV Noord/Henk Elderman)

Zondag klonk bij de Schildweek als eerste het startschot voor de O-Jollen. Een van orgine Duitse boot, ontworpen voor de Olympische Spelen van 1936 in Berlijn. Ruim tachtig jaar later is het vaartuig nog altijd populair.

Stefan de Vries uit Kropswolde is de regerend Europees Kampioen in deze zeilklasse. Op het Schildmeer is hij er niet bij. Hij werkt in Turkije als zeilcoach.



Eenmansboot

Iemand die hem goed kent is Henk Mik uit Nieuwe Pekela. De 72-jarige is de enige in de provincie die dit type boot nog bouwt. En zelf erin varen doet hij ook.



'Het is een eenmansboot van vijf meter lang met een zeiloppervlak van elf of twaalf vierkante meter. En het is een internationale boot', vertelt Mik in z'n werkplaats.



Varen tegen eigen boten

Mik kent de boot tot in detail. Logisch, want hij bouwt de vaartuigen al vijftig jaar. Niet alleen voor zichzelf, ook op bestelling. Op het Schilmeer varen vijf O-Jollen.



Mik gaat de strijd aan met drie door hemzelf gefabriceerde boten. Eentje daarvan wordt bestuurd door Jan van Amerongen uit Dronten. Hij was op zoek naar een O-Jol en kwam automatisch bij Mik uit. 'Ik vaar er nu al zestien jaar in en dat bevalt nog prima.'



Gemoedelijkheid

Tijdens het varen op het Schildmeer wordt er onderling overlegd over welke koers te varen. Gemoedelijkheid voert de boventoon. 'Wat gekkigheid hoort erbij', vindt Mik. 'En we moeten elkaar ook motiveren om ermee door te gaan', vult Van Amerongen aan.



De O-Jollen varen alleen de eerste twee dagen van de 72e Schildweek. Mik twijfelde vooraf nog of hij wel mee zou doen. Hij liet dat van het weer afhangen. 'Zaterdag werd het in de loop van de dag mooi weer. We hebben twee mooie wedstrijden gezeild. Zondag trok de wind vlak voor de start flink aan. Toen twijfelde ik toch even, maar gelukkig ging de wind liggen. Nee, het was super met windje 4!'