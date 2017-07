Expeditie Grunnen: Chaos in Onstwedde door hoosbui

'Mijn moeder was in tranen aan de telefoon', vertelt Greetje Sterenborg. Vannacht heeft een plaatselijke hoosbui gezorgd voor schade aan het graf van haar vader.

Het is een chaos in Onstwedde, overal liggen takken en afgebroken bomen. Veel mensen hebben last van waterschade en er is een lantaarnpaal afgeknapt.- Een stofwolk van duiven- Camping Kardinge- Een hond met een wel hele bijzondere naam- Conditie kweken op het bixie springparcours- Chaos in Onstwedde door plaatselijke hoosbui- Djembe optreden van de enige echte Derk Bosscher