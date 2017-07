Groningse speelt mee in Hollywoodfilm Hitman's Bodyguard

Het is niet de hoofdrol; die is voor Samuel L. Jackson. Maar de 43-jarige Mirjam Admiraal uit de stad Groningen speelt in de Amerikaanse actiefilm The Hitman's Bodyguard.

'Ik heb al aan veel series en films meegedaan maar dit was wel een heel bijzondere', zegt de Groningse.'We zaten met zo'n tachtig figuranten in een zaal en toen werd gevraagd: 'Wie wil een prostituee spelen?', vertelt Mirjam Admiraal over haar figurantenrol in de Amerikaanse film. 'Ik keek om me heen en niemand zei iets. Toen riep ik: 'Dat wil ik wel'.'De mensen van de film reageerden enthousiast en vroegen of ik dan ook kleding van een prostituee bij me had?' Dat had Admiraal niet en even leek de rol aan haar neus voorbij te gaan. Maar er werd wat geregeld en kort daarna zat ze in ondergoed in een echt Amsterdams peeskamertje.'Ik hoefde alleen maar een beetje sexy te zitten en heel geschrokken te kijken op het moment dat een paar motoren voor het peeskamertje voorbij scheurden.'De Groningse is in het dagelijks leven activiteitenbegeleidster in Winschoten en Stadskanaal. Vanaf haar vijftiende is ze al bezig met acteren. Ze deed een theateropleiding en speelde bij verschillende toneelclubs.Hoewel ze droomde van een professionele acteercarrière, kwam ze er al snel achter dat dat er niet in zou zitten. Een tijdje verdween haar belangstelling voor acteren, maar vijftien jaar geleden pakte ze de draad weer op. Ze speelde onder meer in de muziektheatervoorstelling 'De Nieuwe Man', die in 2012 bij Appingedam werd opgevoerd.Naast het toneel begon Mirjam zich vanaf die tijd meer en meer te interesseren in figurantenrollen. 'Ik doe het nu een jaar of tien', zegt ze. 'Ik sta ingeschreven bij een paar castingbureaus en dan krijg je geregeld oproepjes. Eén van m'n eerste rolletjes was in een film met Dries Roelvink. Een vreselijke film, maar een geweldige ervaring!'Verder is ze te zien in de Nederlandse film Bro's Before Ho's (2013) en de SBS-series Celblok H en Dokter Tinus.The Hitman's Bodyguard is de eerste buitenlandse productie waar Mirjam aan mee werkt. Het is een actiekomedie met veel schietpartijen en wilde achtervolgingen. De film is geregisseerd door de Australiër Patrick Hughes (o.a. The Expendables 3 uit 2014).Naast Samuel L. Jackson staan ook Gary Oldham en Selma Hayek op de titelrol. Een deel van de film is opgenomen in Amsterdam en dat is waar Mirjam Admiraal in beeld verschijnt. Als haar scène tenminste niet sneuvelt in de montage.'Ik heb ook eens een rolletje gehad in een serie van de VPRO. Zat ik samen met familie en vrienden te kijken, bleek ik eruit te zijn gesneden', lacht de actrice. 'Op de aftiteling stond ik nog wel: als 'dikke vrouw'. Dat had dan ook niet gehoeven!'Of ze vanaf 17 augustus in de Nederlandse bioscopen te zien is, is ook een vraag voor Admiraal. 'Ik ga met m'n man en een paar vrienden naar de première en dan zien het wel.'Bekijk hieronder de filmtrailer van The Hitman's Bodyguard.