Hoosbuien zorgen voor overlast

Een hoosbui zorgde zondagmiddag voor wateroverlast in Hoogezand. Straten kwamen blank te staan.

Er trokken enkele pittige buien over de provincie.En dat zorgde niet voor het eerst voor overlast. Twee weken geleden stonden straten in Sappemeer al blank na hevige neerval.Zaterdagnacht ging het mis in Onstwedde. Meer daarover in Expeditie Grunnen.