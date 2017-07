De 31-jarige Stadjer is zaterdagavond van de snelweg A28 geplukt met 47 kilo aan xtc-pillen op zak. De man is aangehouden bij Assen.

De man reed in een bestelbus en werd aan de kant gezet voor een controle. In het busje vonden agenten de pillen.De Stadjer zit nog vast en wordt maandag verhoord. De drugs en de bus zijn in beslag genomen.