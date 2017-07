Kromowidjojo leidt Nederland naar brons op zwemestafette

Ranomi Kromowidjojo heeft zondag een bronzen medaille gewonnen op de 4x100 meter bij de WK in Boedapest.

Het kwartet bestond uit Maud van der Meer, Femke Heemskerk, Kim Busch en Kromowidjojo. Zij zwommen 3,32.64.Na de eerste wissel lag Nederland nog zesde, maar gaandeweg de race liep Nederland steeds meer in. Kromowidjojo sprong als slotzwemster als vijfde in het water, maar zwom nog naar het brons. Goud (Amerika) en zilver (Australie) was net buiten bereik.De splittijd van Kromo was 51,98. Ze was slechts één keer sneller, in Londen. De Sauwerdse was dan ook enorm blij met haar tijd.