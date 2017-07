Europese top verzamelt zich op het Oldambtmeer

(Foto: RTV Noord/Beppie van der Sluis)

Voor een week krijgt het Oldambtmeer Europese allure. Landen als Engeland, Duitsland en Nederland strijden er om de Europese titel Javelin-zeilen.

'Heel bijzonder'

In totaal doen er 22 Javelin-boten mee. Dat zijn snelle zeilboten. Het is de eerste keer dat de Europese Kampioenschappen op het Oldambtmeer worden gehouden.



'Heel bijzonder', vindt voorzitter van de zeilvereniging Oldambtmeer Frank Dane. 'Als ik zo naar de boten op het water kijk, kan ik bijna niks mooiers verzinnen', zegt hij trots.



Vaak Engelse zege

Vaak winnen de Engelsen, vertelt deelnemer Jan de Groot. 'Het is tijd om daar eens tegenaan te schoppen', zegt hij lachend. Tijdens de oefenronde werden hij en zijn partner tweede, net na een Engelse boot. 'Een mooi begin, we hopen als eerste Nederlanders te eindigen. Het liefst in de top 5.', zegt de Groot.



De wedstrijden zijn van zondag 23 juli tot en met vrijdag 28 juli.