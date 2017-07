Stadjers zijn betrokken bij ernstig ongeluk in Friesland

(Foto: De Vries Media)

Twee mannen uit Groningen waren zondagavond betrokken bij een ongeluk in het Friese Waskemeer, vlak bij Bakkeveen. Een auto reed daar de vaart in.

In de auto zaten zes mensen, onder wie een 19-jarige en 40-jarige man uit Groningen. Vier inzittenden moesten naar het ziekenhuis. Een aantal moest door hulpverleners uit de auto worden gehaald.



De situatie is zorgelijk bij twee van de inzittenden: Een 9-jarige jongen en 19-jarig meisje uit Friesland. Het is niet bekend of de Groningers naar het ziekenhuis moesten.