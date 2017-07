Ruim dertig procent van de Stadjers ervaart drugsoverlast (update)

Van de inwoners van de gemeente Groningen geeft 30,6 procent aan dat drugsoverlast 'wel eens voorkomt' in hun buurt. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS bracht in kaart hoeveel drugsoverlast inwoners van gemeenten met meer dan 70.000 inwoners ervaren.Van de Stadjers die zeggen drugsoverlast te ervaren, geeft 4,3 procent aan dat er sprake is van 'veel overlast'. Dat percentage is lager dan in andere grote steden in Nederland.Zo ervaart 5 procent van de Nijmegenaren overlast, 6,4 procent van de Utrechtse inwoners, is de waarde 6,5 procent in Amsterdam en in Rotterdam maar liefst 9,7 procent in Rotterdam. Roosendaal spant de kroon. 13,1 procent van de inwoners ervaart veel drugsoverlast. De grote Limburgse steden scoren daarnaast allemaal 8,5 procent of hoger.Het CBS meldt dat er in 2016 flink minder drugsmisdrijven zijn in Groningen dan in 2013. Toen werden 300 misdrijven geregistreerd; in 2016 zijn er 185 registraties bekend. Daarvan gaan 95 over harddrugs en 85 over softdrugs.Ook in andere Groningse gemeenten werden minder drugsmisdrijven geregistreerd vorig jaar. In Oldambt zijn het er 35, Veendam 25, Delfzijl, Vlagtwedde, Eemsmond en Leek 10, Pekela, Marum en Haren 5.