Mollema: 'Dit was niet mijn beste, maar wel mijn mooiste Tour de France'

'Ik ben wel blij dat het erop zit.' Dat zegt Bauke Mollema na de 104de editie van de Tour de France.

'Je bent toch drie à vier weken op pad en dan kijk je wel uit naar zo'n laatste dag. Het is mooi om Parijs binnen te rijden. Maar dat laatste stuk gaat dan niet zo lekker met die kasseien, dus dan is het wel een opluchting dat het voorbij is.'Of dit de beste Tour is die Mollema ooit heeft gereden? 'In ieder geval wel de mooiste', zegt hij. 'Die etappezege zal ik nooit meer vergeten. Toch denk ik dat ik vorig jaar lichamelijk sterker was. Maar als je dan geen etappe wint, valt dat niet zo op.'Mollema zou graag nog een keer terugkomen naar Frankrijk voor het klassement. 'Ik denk dat ik volgend jaar twee grote rondes ga rijden. Welke dat zijn en waar ik voor het klassement ga rijden, moet ik nog even bekijken.'Wordt Le Puy en Velay (de plaats waar Mollema als eerste over de finish kwam) nu de vaste vakantiestek van Mollema en zijn gezin? 'Ik denk het niet', lacht de renner. 'Maar ik zal de naam niet snel vergeten.'