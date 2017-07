Ex-daklozen vertrekken met barrel naar de Noordkaap

'Het meest inventieve?' Wubbo van der Roest lacht terwijl hij naar zijn barrel kijkt. 'Dat is dat we nu een koffiezetapparaat hebben. Vorig jaar toen we meededen konden we geen koffie zetten onderweg, dus dat was één van onze eisen voor dit jaar.'

Vorig jaar moesten we in een tent slapen. Dat vond ik niet heel plezierig Samuël van der Meij

Van der Roest en Samuël van der Meij zijn ex-daklozen en staan in Exloo aan de start van een barrelrace naar de Noordkaap. 'We hebben alles uit de kast gehaald en vaak tot laat doorgewerkt om dit te kunnen doen. Het is heel gaaf', aldus Van der Meij.Samen gaven de ex-daklozen opnieuw richting aan hun leven en nu proberen ze geld in te zamelen voor hun projecten 'Mien aigen hoes' en 'Mien boan'.Via deze projecten worden dakloze jongeren in de stad Groningen weer aan een huis geholpen en worden ze in een oefenwerkplaats klaargestoomd voor een baan. Van der Roest en Van der Meij willen onder andere geld inzamelen voor gereedschap.De afgelopen vijf maanden werkte het duo hard aan hun barrel, een bus die ze voor €500 in Limburg op de kop tikten. 'De cabine heeft een compleet nieuwe vloer, er zitten nieuwe stoelen in en de bus is helemaal opnieuw bekleed. Hij kwam uiteindelijk grandioos door de APK heen.' Ook zette het duo een kleurige luifel voor de vrachtwagen.De onderlinge rolverdeling voor de race? 'Ik doe alles en hij nog meer', lacht Samuël wijzend op Wubbo. 'We kennen elkaar nu zo'n drie jaar en de humor staat bovenaan. Da's ook het belangrijkste. Vooral als je slechte tijden hebt gekend, dan sleept humor je er doorheen.'Voor het duo is het de tweede keer dat ze meedoen. 'Vorig jaar reden we met een oude Volvo en het enige nadeel was dat we in een tent moesten slapen. Dat vond ik niet heel erg plezierig, maar ik wilde wel weer mee dus daar is dit uit ontstaan', zegt Van der Meij wijzend op het volledig uitgeruste barrel.De heren leggen de komende tijd grofweg 8000 kilometer af. 'We rijden van Exloo via Duitsland en Zweden omhoog naar Finland en dan gaan we de poolcirkel over. Via de Noordkaap en de fjorden rijden we dan weer terug', legt Van der Roest uit.Het uiteindelijke doel is om €15.000 in te zamelen. 'Veel mensen hebben hun naam al op de bus gezet. Dat kost minimaal een tientje. Verder kunnen mensen via www.terwille.nl geld doneren.'De heren staan inmiddels klaar voor de start. 'Maar eerst nog een bakje koffie!'