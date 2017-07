Gasloos wonen in Groningen: verschillende plekken, verschillende methoden

Gasloos wonen. Nog niet zo heel lang geleden leek het een futuristisch idee. Toch zijn er al een aantal plaatsen in onze provincie waar je het kan.

Maar de ene gasloze woning is de andere niet. De gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen, verenigd in WarmteStad, willen bijvoorbeeld een warmtenetwerk aanleggen in de wijken Paddepoel en Selwerd. Dat netwerk wordt gevoed door diepe aardwarmte (geothermie). Een pomp haalt het grondwater uit circa 3500 meter diepte omhoog. De watertemperatuur op die plek is 120 °C. Het water gaat na gebruik terug de bodem in. Op deze manier moeten ruim tienduizend huishoudens van warmte worden voorzien.Een geothermisch project van deze omvang is nog uniek in onze provincie. Landelijk zijn er veertien van deze projecten en enkele in voorbereiding, waaronder dus WarmteStad in Groningen. Met de aardbevingsproblematiek in de provincie, is het aardwarmteproject omstreden Het kan ook kleinschaliger. Op deze plekken in onze provincie kun je nu al gasloos wonen, op verschillende manieren:Meerstad is 'all electric'. In Meeroevers en ook in Tersluis, de nieuwste wijk van Meerstad, zijn geen gasleidingen aangelegd. Dit betekent dat de woningen op een alternatieve manier worden verwarmd en dat er elektrisch of op inductie wordt gekookt.Om dit mogelijk te maken zijn de huizen voorzien van een warmtepomp. Er zijn verschillende soorten warmtepompen, waarvan de hybride pomp voor particulieren de meest gekozen variant is vanwege de lagere aanschafkosten.Een hybride pomp functioneert naast de cv-ketel en neemt het grootste deel van de warmteproductie voor zijn rekening. Een voorbeeld van een hybride warmtepomp is de ventilatieluchtwaterwarmtepomp. Deze maakt gebruik van de buiten- en binnenlucht. Hij filtert de warmte uit de afgezogen lucht en verwarmt hiermee het verwarmingswater en zorgt voor verwarming en warm water in huis.Een andere variant is de bodemwarmtepomp. Deze pomp onttrekt via een buizenstelsel diep in de aarde warmte, transporteert deze naar de woning en verwarmt deze.Er zijn ook nog warmtepompen met een Warmte Koude Opslag (WKO). In bijvoorbeeld het Dinkelpark in Groningen zijn appartementen met zo'n systeem.Bij de appartementen zijn twee waterbronnen geboord: een warme en een koude. In de winter wordt grondwater opgepompt uit de warme bron. Dit grondwater stroomt door een warmtewisselaar, die warmte aan het grondwater onttrekt om de appartementen te verwarmen. Het afgekoelde grondwater stroomt vervolgens verder en wordt in de koude bron weer geïnjecteerd in de bodem. In de zomer gebeurt het omgekeerde.Aan de oostzijde van Winsum in de wijk Munster zijn plannen voor een aardgasloze wijk met 150 woningen. De wijk Munster wordt in drie fasen van telkens vijftig woningen opgeleverd. De eerste fase is all electric met individuele warmtepompen en zonnepanelen. In de tweede en derde fase wordt een laag temperatuur warmtenet (LT Warmtenet) aangelegd. De plannen hiervoor zijn nog in ontwikkeling.Als je woning is aangesloten op een warmtenet met lage temperatuur (35ºC – 45 ºC), dan heb je vaak vloerverwarming en/of wandverwarming. Dat betekent dat je geen radiatoren meer aan de muur hebt. Je hebt dan soms een zonneboiler of een ander apparaat nodig om het kraanwater en douchewater extra te verwarmen. Een cv-ketel is overbodig geworden.In de nieuwe wijk Oostergast in Zuidhorn komen zes woningen met een warmtepomp. Deze halfvrijstaande huizen krijgen een combi-bodemwarmtepomp (voor zowel de verwarming als de koeling van het huis).In Delfzijl en omgeving zijn 23 woningen aardbevingsbestendig én aardgasvrij gemaakt. Ze zijn nu volledig elektrisch met behulp van warmtepompen.