Haalbaarheid Werelderfgoedcentrum na de zomer bekend

In september moet duidelijk worden of er een nieuw werelderfgoedcentrum komt bij Lauwersoog. Dat laat wethouder Herwil van Gelder van de gemeente De Marne weten. De raad had gehoopt deze duidelijkheid al te krijgen voor de zomer.

De betrokken partijen, waaronder de gemeente De Marne, provincie Groningen, Zeehondencentrum Pieterburen, Exploitatiemaatschappij Lauwersoog en Staatsbosbeheer, bekijken momenteel of de nieuwbouw haalbaar is. Er wordt nog steeds hard aan gewerkt volgens wethouder Van Gelder.Het nieuwe complex op de kade bij Lauwersoog moet onder andere ruimte bieden aan het zeehondencentrum, staatsbosbeheer en een hotel. Het is nog niet duidelijk wie van de partijen verantwoordelijk gaat worden voor de realisatie en exploitatie van het gebouw. Dat moet blijken uit een onderzoek die de betrokken partijen laten uitvoeren.Er wordt ook gekeken naar uitbreiding van bestaande voorzieningen, zoals het parkeerdek bij de veerdienst en een andere inrichting van het terrein.Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht om ergens buiten het havengebied parkeergelegenheid te realiseren en shuttlebussen in te zetten.De gemeenteraad heeft onlangs alvast een miljoen euro laten reserveren om de andere partijen te laten zien dat ze bereid is om te investeren in het project. Een aantal gemeenteraadsleden liet toen weten dat ze wel voor de zomer duidelijkheid wilden over de haalbaarheid van het plan. In september krijgen ze die.