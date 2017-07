Groninger zat achter stuur bij ernstig ongeluk Friesland

De auto die zondagavond in een vaart belandde in het Friese Waskemeer, bij Bakkeveen, werd bestuurd door een negentienjarige Stadjer. Dat meldt de politie maandagmorgen. De man ligt nog in het ziekenhuis.

Zijn toestand is niet levensbedreigend.De Groninger is de vriend van een 19-jarige vrouw uit Haulerwijk die ook in het ziekenhuis belandde. Haar toestand is zorgwekkend. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Omstanders hielpen inzittenden uit de auto.In de wagen zaten in totaal zes mensen. Een vrouw en een 9-jarig jongetje uit Leeuwarden moesten ook naar het ziekenhuis. Ook de toestand van de jongen is nog zorgwekkend. Een vrouw en jongen uit Drachten konden na controle weer naar huis.Eerder meldde de politie dat er twee Groningers in de wagen zouden zitten. Dat blijkt toch niet zo te zijn.