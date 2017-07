'Doe iets aan verpauperde panden aan de Stikkerlaan'

Tegenover het Winschotense ziekenhuis en De Klinker staan hekken en een oude winkel die dichtgespijkerd is met platen. Even verderop staan dichte appartementen en flats. De Stikkerlaan is verpauperd.

Ger Klein, lijsttrekker van Gemeentebelangen Oldambt, is het zat. Hij roept het college op tot actie. 'Hier moet wat aan gedaan worden. Dit is geen gezicht.'Onlangs werden er in het Oldambtster college raadsvragen gesteld over de benarde situatie aan de D.U. Stikkerlaan. De gemeente gaf toen aan dat er indringende gesprekken zijn gevoerd met de eigenaar van de verpauperde panden. 'Er zijn nu hekken geplaatst en de panden zijn dichtgetimmerd. Maar dat is natuurlijk niet de oplossing', vindt Klein.Volgens het college is met de maatregelen direct overlast in de vorm van vandalisme, inbraak en instortingsgevaar beperkt. 'Voor heel kort kan dat even, maar nu moet er een vervolgactie komen.'Volgens Klein geeft de woningwet ruimte om iets aan de situatie te doen. Op een van de panden valt de tekst 'Grote merken, kleine prijzen' te lezen. Het kost veel geld om de boel op orde te brengen. 'Maar daartoe ben je verplicht als eigenaar', zegt Klein. 'Er moeten vensters, ramen en deuren worden geplaatst. Als de eigenaar dat niet wil, laat 'm dan het gebouw afbreken en zorgen dat het een verzorgd geheel blijft.''Dagelijks komen hier duizenden mensen op bezoek in het ziekenhuis. Bij het verlaten daarvan zien ze deze enorme puinhoop. De straat is een zichtlocatie in het centrum van Winschoten, maar het is een niet-gezichtslocatie geworden.'