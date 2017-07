Dit schrijven media over het Zomergasten-debuut van Janine Abbring

De Groningse Janine Abbring wist het van tevoren: als je Zomergasten presenteert, lig je onder de loep van heel kritisch Nederland. Tv-recensenten en twitteraars zijn verdeeld over haar eerste optreden zondagavond.

Het was een vuurdoop voor haar. Abbring werkt sinds 2007 in Hilversum, en sinds een aantal jaar als eindredacteur van het programma Zondag met Lubach. Interviewen vóór de camera deed ze eerder, onder meer bij RTV Noord, maar niet recent. De VPRO durfde het echter wel met haar aan , in het programma dat regelmatig een miljoenpubliek trekt. De eerste Zomergasten dit jaar telde 509.000 kijkers. Recensenten en Twitteraars letten niet alleen op gast (en wetenschapper) Rosanne Hertzberger, maar ook op de debutante.Han Lips, tv-recensent van Het Parool , merkte dat Abbring in het begin nog niet was opgewassen tegen haar gesprekspartner:En dan is Lips te spreken over Abbring en haar uitzending:Ook op Twitter krijgen kritische geluiden over het eerste uur van Abbring veel bijval:Tv-recensent Jean-Pierre Geelen van de Volkskrant bekritiseert eveneens het eerste uur van de editie van Zomergasten, maar is verder enthousiast over Abbring:Daar staat Yasmina Aboutaleb in NRC toch net even anders in:Roxana van Iperen van Vrij Nederland benoemt wat bijna elke recensent schrijft: als Abbring de eerste echt persoonlijke vraag stelt, wordt het een andere Zomergasten. Het opinieblad noemt het programma zelfs herboren:Als je een lijn kan opmaken uit de honderden Twitterberichten over de uitzending, is het deze: na het lastige begin, wordt Abbring scherper en de uitzending beter:Na afloop van de uitzending zijn Twitteraars dan ook een stuk enthousiaster over Abbrings optreden dan bij aanvang: