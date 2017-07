Lopend Vuur: Het wordt tijd dat FC Groningen een vrouwenteam krijgt

Het meisjes- en damesvoetbal ontwikkelt zich stormachtig, zo meldt voetbalbond KNVB. Inmiddels telt de KNVB meer dan 150.000 vrouwelijke leden. De verwachting is dat dit aantal snel doorgroeit, mede door het EK voor vrouwen in eigen land.

In onze provincie zijn inmiddels 88 voetbalverenigingen met een meisjes- en damestak. Al deze verenigingen hebben één of meerdere teams voor dames en meisjes.In het Noorden heeft alleen SC Heerenveen al een aantal jaren een team in de Eredivisie voor vrouwen. FC Groningen ziet vooralsnog geen mogelijkheden.Dat brengt ons bij de stelling:Het wordt tijd dat FC Groningen een vrouwenteam krijgt.