Roodgewoon wil meedoen in Midden-Groningen

De lokale politieke partij Roodgewoon wil mee gaan doen aan de herindelingsverkiezingen in de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Dat bevestigt René Rook, het enige raadslid voor de partij in de huidige gemeente Hoogezand-Sappemeer.

Op dit moment staan er vijftien mensen op de voorlopige kieslijst van Roodgewoon, zegt Rook. En daarop staan ook nieuwe namen, bijvoorbeeld uit de huidige gemeente Menterwolde. 'Dit zijn mensen die ervaring hebben op zowel lokaal als provinciaal niveau. Zo heeft iemand van de SP zich bij ons aangesloten, die eerder in de gemeenteraad heeft gezeten.' De naam van deze oud-SP'er wil Rook nog niet noemen.Toch is het nog niet zeker dat de lokale partij ook echt gaat meedoen. 'Veel mensen van onze oude lijst zijn inmiddels overleden en het vinden van nieuwe, potentiële raadsleden is niet makkelijk. Veel mensen hebben een druk privéleven. Je moet ook je tijd kunnen vrijmaken voor het raadswerk.' Toch is Rook optimistisch: 'ik hoop dat ik voldoende ondersteuning krijg en mensen vind die er alle energie in kunnen steken.'Rook vindt het belangrijk om ook in Menterwolde en Slochteren zichtbaar te worden. In die gemeenten is de partij op dit moment nog niet actief. 'Daarvoor gaan we flyeren, maar ook op markten staan. Verder staan we op de stemwijzer die op dit moment nog in ontwikkeling is.''Incidenteel gaan we ook van deur tot deur, maar eigenlijk houd ik er niet zo van om mensen tijdens het eten te storen. Als mensen meer over onze partij willen weten, ben ik wel altijd bereid om bij ze langs te komen', aldus raadslid Rook.Kleinschaligheid is belangrijk voor de partij. 'Dat zien we het liefst zoveel mogelijk gebeuren.' Zo zegt Rook zich in de afgelopen jaren sterk te hebben gemaakt voor het behoud van de Jan Ligthartschool in Westerbroek, die met sluiting bedreigd werd. Verder baarde het raadslid eerder dit jaar nog opzien door burgemeester en wethouders te vragen of Hoogezand-Sappemeer al klaar is voor de Derde Wereldoorlog.In de nieuwe gemeente Midden-Groningen is plaats voor 33 raadsleden. Rook zegt realistisch te zijn: 'ik hoop dat we vanaf januari in ieder geval terug kunnen keren in de nieuwe raad. Als we twee zetels zouden halen, dan zou ik echt een gat in de lucht springen. Maar drie zetels halen is voor ons onmogelijk.'