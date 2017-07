Dierenarts stuurt stikkende hond door naar collega en krijgt berisping

Een kooikerhondje (niet die van Sabine) (Foto: Wikipedia) (Foto: Wikipedia)

Het Veterinair Tuchtcollege in Den Haag heeft een berisping gegeven aan een dierenarts in Winschoten, die een vrouw met een stikkende hond telefonisch doorverwees naar een andere dierenarts.

Dit gebeurde op kerstavond 2016. De tuchtrechter vindt dat de dierenarts de hond meteen op zijn praktijk in Winschoten had moeten onderzoeken om te kijken wat er aan de hand was, in plaats van Sabine Weinhold uit Winschoten en haar hondje Spike door te verwijzen.



Kerstcadeautje

In de keel van de negen jaar oude kooiker bleef een stukje van het kauwbot steken dat zijn baasje hem als kerstcadeautje had gegeven. Toen het dier hevig naar adem begon te happen en alles liet lopen, werd de dierenambulance gebeld. Maar die kon niets uitrichten.



Binnen enkele minuten werd daarom de dierenarts in Winschoten gebeld. Die meende dat een operatie nodig was, maar had daar niet de middelen voor. Hij verwees de in doodsnood verkerende Spike door naar een kliniek in Roden op drie kwartier rijden. Daar wilde men helpen, maar dat kon niet wegens vakantie van de arts.



Stikt in de auto

Weinhold werd naar Wilhelminaoord verwezen, waar alles voor de operatie in gereedheid werd gebracht. Spike kwam daar echter niet levend aan. Hij stikte in de auto en overleed ter plekke. Zijn strijd heeft anderhalf uur geduurd.



Voorbarige conclusie?

De tuchtrechter vindt dat de Winschotense dierenarts een voorbarige conclusie heeft getrokken, namelijk dat een operatie nodig zou zijn, zonder dat hij de hond had gezien. Een berisping is de op een na laagste sanctie die de veterinaire tuchtrechter kan opleggen. De dierenarts kan in hoger beroep.