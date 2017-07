Vliegveld Eelde krijgt alvast een miljoen van provincie Groningen

De provincie Groningen geeft Groningen Airport Eelde alvast een voorschot van ruim één miljoen euro.

De provincie, één van de vijf aandeelhouders van de luchthaven, zegde vorig jaar toe zo'n veertien miljoen euro in het vliegveld te steken. In totaal moeten alle aandeelhouders 46 miljoen op tafel leggen om het noodlijdende vliegveld er weer bovenop te krijgen.De provincies Groningen, Drenthe en de gemeente Tynaarlo komen nu met geld over de brug. De gemeenten Groningen en Assen vergaderen hier na de zomer over. Gedeputeerde Patrick Brouns van de provincie Groningen: 'Wij hebben met z'n allen afgesproken dat wij de diensten op Eelde voor onze rekening nemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de brandweer, de douane en de beveiliging. We gaan er vanuit dat de andere aandeelhouders ook hun verantwoordelijkheid nemen.'