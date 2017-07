Henry's gestolen driewieler is terug... maar vernield

Hij was verdrietig zondag, Henry de Jonge uit de Groninger wijk De Weijert. Zijn aangepaste fiets was gestolen. Door een oproep op Facebook is de fiets al snel weer terug. Maar dolgelukkig is De Jonge niet: de driewieler is vernield.





De Jonge, die werd geboren met een open ruggetje, klampt het team van Expeditie Grunnen zondag aan als die door de wijk Vinkhuizen rijdt. Of hij een oproep mag doen. Volgens geruchten is de gestolen driewieler, donkergroen met een aluminiumkleurig bakje achterop, in de buurt gesignaleerd.Het oproepje op Facebook wordt binnen enkele keren ruim 800 keer gedeeld. De Jonge is ervan onder de indruk: 'Dat ze dit allemaal voor mij hebben gedaan!'Het delen van het oproepje is succesvol. Aan het eind van de middag belt de politie: De dief heeft de driewieler naar het politiebureau gebracht. 'De dief voelde nattigheid door alle publiciteit', denkt De Jonge.Maar dan volgt de teleurstelling. De fiets blijkt te zijn toegetakeld. De kenmerkende grijze bak achterop is eraf gesloopt, remkabels zijn doorgeknipt en het dure slot dat erop zat is verdwenen.Op dit moment wordt onderzocht wie opdraait voor de reparatiekosten. Op Facebook oppert al iemand dat Henry het maar moet zeggen als hij zelf geen geld heeft voor de reparatiekosten. Tot die tijd rijdt Henry eventjes op zijn oude driewieler.