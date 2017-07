Groningen door de ogen van een Ier: 'Is dit het Nirvana voor fietsers?'

'Als je een bank in Groningen hebt overvallen en je wilt een voertuig stelen om je zo snel mogelijk uit de voeten te maken, dan moet je het waarschijnlijk doen met een veegautootje op batterijen van de gemeente. Dat is namelijk het snelste voertuig in dit grootste autoloze stadscentrum ter wereld.'

Tot die conclusie komt journalist Patrick Logue van The Irish Times . Hij bezoekt Groningen, omdat zijn zoon overweegt hier te gaan studeren. In zijn krant schrijft hij een artikel over de stad met de titel 'Verwarmde fietspaden en autovrije straten - is dit het Nirvana voor fietsers?'Logue vond het eerst wat verontrustend en hij kon niet echt verklaren wat het was. Pas na een uur kwam hij erachter: er rijden geen auto's in het centrum. 'Afgezien van het vreemde busje dat bestellingen bij een winkel aflevert, is de binnenstad een autoloos toevluchtsoord voor fietsers en voetgangers. (...) Zij wandelen of fietsen naar hun bestemming zonder angst voor verwondingen, dood of een slechte gezondheid.'De Ierse journalist vertelt zijn lezers dat Groningen bovendien nog lang niet klaar is. 'In de plannen voor 2015-2025 zijn nog betere voorzieningen voor fietsers gepland. De voorstellen gaan over verwarmde fietspaden, een fietstunnel onder het station en een parkeerruimte voor vijfduizend extra fietsen bij het station. En: ze willen zelfs van een hele straat een 'fietsstraat' maken, zodat de fietsers alle ruimte krijgen die ze nodig hebben.''Ondertussen gaan wij in Ierland door met kibbelen en geven we de schuld aan automobilisten en fietsers, terwijl we hopen op babystapjes op weg naar gezond verstand. Het is hoog tijd voor wat radicaal denken in Groningse stijl', besluit Logue.