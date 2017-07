Student (32) opgepakt voor inbreken in schoolcomputers

(Foto: Stock.XCHNG/adrianr)

Een 32-jarige student uit Groningen is aangehouden vanwege cybercrime.

De man wordt verdacht van computervredebreuk, identiteitsfraude en witwassen.



Twintig aangiften

Bij de politie zijn het afgelopen jaar meer dan twintig aangiften binnengekomen van oplichting. Op naam van de slachtoffers waren bij verschillende webshops goederen besteld, waardoor geld van hun rekening was afgeschreven. Ze hadden zelf de goederen niet besteld en ook niet ontvangen. Dat was voor de politie aanleiding om nader onderzoek te doen.



Onderwijsinstelling

Het ip-adres waar vandaan de bestellingen waren gedaan, leidde naar een onderwijsinstelling in de stad. In samenwerking met de onderwijsinstelling werd een onderzoek ingesteld. Bij twee computers bleek een 'keylogger' in een usb-poort te zijn geplaatst. Daarmee worden alle aanslagen van het toetsenbord vastgelegd.



Studentenflats

Op die manier kunnen ook inloggegevens worden achterhaald. De verdachte heeft zo gebruikersnamen en wachtwoorden van e-mailaccounts en webshopaccounts opgeslagen. Daarmee heeft hij bestellingen gedaan bij webshops. De goederen liet hij bezorgen bij studentenflats, waarvan de brievenbussen buiten of in een niet afgesloten portiek zaten. Zo kon hij de bestellingen makkelijk ophalen.



Harde schijven

Toen hij opnieuw een bestelling plaatste, wachtten agenten hem op bij het afleveradres. Ze konden de man op heterdaad betrappen en aanhouden. Zijn computer is in beslag genomen. De student kocht vooral harde schijven, die hij via internet weer verkocht. Hij heeft vermoedelijk een paar duizend euro verdiend. De man wilde het geld gebruiken om zijn studieschuld af te lossen.



De verdachte zit in een cel.