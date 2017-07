Bellingwedde niet bang voor financiële gevolgen verdwijnen azc

De gemeente Bellingwedde is niet bang voor financiële gevolgen van het verdwijnen van het azc. Dat azc staat in Bellingwolde en moet op 1 oktober helemaal leeg zijn. Op dit moment zitten er nog 160 asielzoekers in.

De financiële gevolgen van het verdwijnen van het azc zijn volgens burgemeester Snijder nihil. 'Voordat het azc er was, ontving de gemeente Bellingwedde krimpgelden. Door de extra inwoners verdwenen die krimpgelden, maar dat bedrag werd gecompenseerd door het COA. We zijn op dit moment aan het uitzoeken of we die krimpgelden weer terug kunnen krijgen.'Het azc in Bellingwedde stroomt langzaam maar zeker leeg, zegt de burgemeester. Op dit moment verlaten vooral de gezinnen hun tijdelijke onderkomen in Bellingwolde. 'Zo kunnen de kinderen na de vakantie allemaal weer op een nieuwe school beginnen.''Het belangrijkste voor de gemeente Bellingwedde is nu dat het COA het pand en de omgeving goed blijft onderhouden. Het huidige azc zat er sinds 2014 en voor de tijd had het een nogal rommelig aangezicht. Dat willen we niet weer; we moeten verpaupering in dit deel van Bellingwolde voorkomen.'Na de vakantie heeft de burgemeester opnieuw een gesprek met het COA. 'We willen graag weten wat er met de achterste gebouwen van het pand gaat gebeuren. Het kan zijn dat ze het gaan invullen als antikraakpand. Dat is prima, want in Bellingwedde is het COA namelijk de eigenaar van het pand. Maar we willen wel dat het aangezicht van het pand goed blijft.'