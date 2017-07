Nieuwe woningen voor 'gat' in Onderdendam

(Foto: Groningen in Beeld)

Aan de Stadsweg in Onderdendam komen zes nieuwe huurwoningen. Hiermee gaat er een wens voor de inwoners van het dorp in vervulling. Die vinden het 'gat' in het dorp een doorn in het oog.

Geschreven door Jeroen Berkenbosch

Verslaggever





Beschermd dorpsgezicht

Omdat Onderdendam een beschermd dorpsgezicht heeft, moeten de nieuwe woningen binnen het karakter van Onderdendam passen en typisch Gronings zijn.



Drie ontwerpen

Binnenkort presenteren drie architectenbureaus hun ontwerpen voor de nieuwe huurwoningen. Bij de definitieve keuze worden ook de omwonenden betrokken.



Financiële steun

De woningen moeten ook voldoen aan hoge standaarden op het gebied van onder meer duurzaamheid en levensloopbestendigheid. Dit leidt naar alle waarschijnlijk tot extra kosten voor Wierden en Borgen. De gemeente gaat daarvoor op zoek naar subsidies. Ook de provincie Groningen steunt het project financieel.



