Haperende brug over Eemskanaal werkt weer (update)

(Foto: De Vries Media) (Foto: De Vries Media) (Foto: De Vries Media) (Foto: De Vries Media)

De Eelwerderbrug over het Eemskanaal bij Appingedam kampte maandagmiddag met een storing. De brug wilde niet naar beneden. Daardoor kon het wegverkeer over de N33 er niet langs.

Niet meer omlaag

De storing begon rond één uur. Om een groot nieuw schip te kunnen laten passeren, moest de brug wat verder omhoog gezet worden dan normaal. Nadat het schip door de brug was gevaren, bleek het brugdek niet meer omlaag te kunnen.



Softwarestoring

Ook het scheepvaartverkeer had last van de storing. Kleine schepen konden doorvaren, maar grote schepen moesten wachten totdat het euvel was verholpen. Dat was tegen kwart voor vier het geval. De oorzaak bleek een computerstoring.