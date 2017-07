Huiseigenaar Koos IJzerman verliest kort geding van de NAM

'Teleurgesteld, maar nog niet verslagen.' Zo reageert Koos IJzerman uit Appingedam op het verloren kort geding tegen de NAM.

IJzerman had direct herstel van zijn woning én 170.000 euro schadevergoeding van het gasconcern geëist. De rechter wijst dat af.IJzerman voert al lange tijd strijd met de NAM over de aanpak van zijn scheef gezakte huis. Hij is de mede-initiatiefnemer van Baas Over Eigen Huis, een organisatie die bij het herstellen en versterken van huizen het heft in eigen hand wil nemen.In het vonnis wordt geconcludeerd dat 'geen sprake is van een acuut onveilige situatie'. En dus is het spoedeisend karakter volgens de rechter 'onvoldoende aannemelijk' gemaakt.Bij de zitting een maand geleden draagt de rechter beide partijen nog op om weer om tafel te gaan. Die bemiddelingspoging strandt al snel, waarna toch een uitspraak volgt.De rechter stelt in het vonnis wel vast dat de NAM aansprakelijk is voor de schade aan de woning, maar niet omdat die veroorzaakt is door aardbevingen. Uit onderzoek blijkt dat de scheefstand wordt veroorzaakt door een niet functionerende waterafvoer bij de naastgelegen woning. Dat huis is eerder opgekocht door de NAM, waardoor het gasbedrijf toch aansprakelijk is.Daar gaat IJzerman de NAM nu op aanspreken. 'Ik mag het geding wel verloren hebben, maar hier is de rechter duidelijk over. Die aansprakelijkheid van de NAM staat als een huis. Dus gaan we weer met de NAM in overleg daarover.'