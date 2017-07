Vermiste Nala na drieënhalve maand terecht: 'Zo mooi dat ze nog leeft'

Drieënhalve maand zwierf de zesjarige hond Nala rond, maar zondag werd ze gevonden in Beerta. Anita Vetter van Speurteam 050, een speciaal speurteam voor honden, zocht massaal via Facebook en vond de hond.

'De meeste mensen gingen er vanuit dat Nala allang niet meer leefde', zegt Vetter. 'Ze ontsnapte destijds aan de Plutolaan, zo'n 45 kilometer verderop. Op de boerderij waar Nala werd gevonden waren kalveren, waardoor Nala melk heeft gedronken. Zo heeft ze het waarschijnlijk overleefd.'Maar liefst drie hondenspeurteams zochten de afgelopen tijd naar Nala. Ook online leefden veel mensen mee met de zoektocht. Vetter denkt dat het vooral door Facebook komt dat de hond uiteindelijk gevonden is. 'Vorige week kregen we opeens een melding dat ze gezien was. We zijn er meteen naartoe gegaan. Het waren soms korte nachten.'Het had namelijk wat voeten in de aarde om de hond te vangen. 'Een hond die al zo lang zwerft, gaat in de overlevingsmodus. Als je dichtbij komt, rent zij weg', vertelt Vetter. En dus werd het beestje met een biefstuk gelokt en vervolgens in een speciale kooi gevangen.Nala is wat mager maar maakt het volgens Vetter naar omstandigheden goed. 'Ze is naar stichting Ceuta gebracht, daar wordt ze eerst opnieuw gesocialiseerd.' Of Nala uiteindelijk teruggaat naar haar baas is nog onduidelijk. Die wil nadenken over het terugnemen van het beestje.