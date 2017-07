Nijland houdt voet bij stuk: FC Groningen krijgt geen vrouwenelftal

Nu het EK voor vrouwen in Nederland wordt gehouden, staat de sport volop in de belangstelling. Daarbij groeit het aantal vrouwen dat voetbalt. Maar voor FC Groningen blijven de mannen prioriteit. 'Je moet nou eenmaal keuzes maken. Wij hebben heel nadrukkelijk de keuze gemaakt voor het eerste elftal en een sterke jeugdopleiding. En dat is het.'

Nijland krijgt de laatste dagen mails binnen met de vraag of Groningen een vrouwenteam wil opzetten. Maar dat zit er dus echt niet in. 'Hoe populair het nu ook in Nederland is. Dat zien we ook, miljoenen mensen kijken ernaar en stadions zitten vol. En ik moet ook zeggen dat ik het voetbal op zeer behoorlijk niveau vind. Maar nog niet bij FC Groningen. Zoals overigens bij heel veel eredivisieclubs.'Belangrijk argument voor FC Groningen zijn de financiën. 'Wij hebben keuzes moeten maken en daar past dit gewoon eventjes niet in.' Maar wat kost zo'n vrouwenafdeling nou eigenlijk?Navraag leert dat de vrouwen van landskampioen FC Twente werken met een begroting van 550.000 euro. Ze vormen een eigen stichting en slepen het grootste deel binnen uit eigen sponsorinkomsten. Een klein deel komt uit eigen ticketverkoop/merchandising en de rest komt van de mannen van FC Twente.Afgezet tegen de totale begroting van FC Groningen (18 miljoen in 2016) zou een vrouwenelftal dus zo'n drie procent kosten. Een deel daarvan hoeft de club niet op te hoesten omdat de vrouwen eigen sponsoren aantrekken. Zo is een modezaak shirtsponsor van de vrouwen van FC Twente. Maar daar wringt volgens Nijland juist de schoen.' Die sponsorpool is niet zo groot in Groningen.'De deur naar een vrouwenelftal in Groningen blijft dus voorlopig echt op slot. Nijland: 'Het kost ook bij Twente geld. En in elk voetbalbedrijf en elk gezin is het niet anders: als je een dubbeltje hebt kan je geen kwartje uitgeven.'