Actie moet cliënten voedselbank alsnog voedselpakket opleveren

Dat de Voedselbank Veendam-Menterwolde drie weken moet sluiten, mag volgens Jannie Orsel niet betekenen dat de cliënten in de problemen komen. Ze is een actie gestart om voedselpakketten in te zamelen.

De Voedselbank Veendam-Menterwolde bedient 310 huishoudens. Maar omdat het distributiecentrum in Meppel te weinig personeel heeft, moet de voedselbank noodgedwongen drie weken dicht.Orsel hoefde niet lang na te denken voordat ze de actie opzette. Met haar Stichting Eerste Hulp zamelt ze in Heiligerlee en Veendam voedsel in. De eerste blikken houdbare groenten zijn intussen gebracht.'We kunnen niet drie weken lang helpen of misschien niet iedereen, maar elke boodschap helpt weer om deze mensen te helpen', zegt Orsel. 'We willen donderdag de pakketten uitdelen.'De komende dagen worden op verschillende plekken flyers opgehangen om de actie onder de aandacht te brengen. Alleen mensen die kunnen aantonen dat ze cliënt zijn van de Voedselbank komen uiteindelijk in aanmerking voor een pakket.De Voedselbank zelf is niet betrokken bij de actie. Voorzitter Dick Hellwich laat weten dat hij in samenwerking met supermarkten wel noodpakketten kan uitdelen aan gezinnen die in nood komen.